Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.08.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Dienstagvormittag fester
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Basilea Pharmaceutica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 65,10 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Basilea Pharmaceutica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 65,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'325 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 65,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,90 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 6'018 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 65,90 CHF erreichte der Titel am 21.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie somit 1,21 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 44,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 45,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,60 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Basilea Pharmaceutica-Aktie
Basilea-Aktie weit im Plus: Ziele hochgeschraubt
Basilea-Aktie zieht an: Zusätzliche US-Fördergelder für Antibiotika-Projekt
Aktie legt zu: Basilea erhält weitere Millionen für Fosmanogepix-Studie von BARDA
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Basilea Pharmaceutica AG
|
10:02
|SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09:29
|Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Dienstagvormittag fester (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittag mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
20.08.26
|SIX-Handel SPI beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Verluste in Zürich: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Börse Zürich in Rot: SPI sackt letztendlich ab (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Basilea-Aktie weit im Plus: Ziele hochgeschraubt (AWP)
Analysen zu Basilea Pharmaceutica AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI knapp fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Handel zeigt sich freundlich. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich im Plus. Die asiatischen Börsen bewegen sich in unterschiedliche Richtungen.