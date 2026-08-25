Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Dienstagvormittag fester

Um 09:28 Uhr ging es für das Basilea Pharmaceutica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 65,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'325 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 65,40 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,90 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 6'018 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 65,90 CHF erreichte der Titel am 21.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie somit 1,21 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 44,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 45,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,60 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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