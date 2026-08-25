Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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25.08.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Anleger greifen bei Basilea Pharmaceutica am Nachmittag zu
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 65,30 CHF.
Das Papier von Basilea Pharmaceutica legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 65,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'387 Punkten liegt. Der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 65,40 CHF zu. Bei 64,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 23'910 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.
Bei 65,90 CHF erreichte der Titel am 21.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,60 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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