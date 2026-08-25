Basilea Pharmaceutica Aktie News: Anleger greifen bei Basilea Pharmaceutica am Nachmittag zu

Das Papier von Basilea Pharmaceutica legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 65,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'387 Punkten liegt. Der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 65,40 CHF zu. Bei 64,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 23'910 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Bei 65,90 CHF erreichte der Titel am 21.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,60 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Basilea Pharmaceutica-Aktie

Basilea-Aktie weit im Plus: Ziele hochgeschraubt

Basilea-Aktie zieht an: Zusätzliche US-Fördergelder für Antibiotika-Projekt

Aktie legt zu: Basilea erhält weitere Millionen für Fosmanogepix-Studie von BARDA