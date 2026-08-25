Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
25.08.2026 12:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Mittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Das Papier von Basilea Pharmaceutica konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 64,80 CHF.
Das Papier von Basilea Pharmaceutica legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 64,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'373 Punkten steht. In der Spitze gewann die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 65,40 CHF. Bei 64,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 13'802 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.
Am 21.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 65,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,70 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Mit Abgaben von 31,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Am 15.02.2028 wird Basilea Pharmaceutica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,60 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Basilea Pharmaceutica-Aktie
Basilea-Aktie weit im Plus: Ziele hochgeschraubt
Basilea-Aktie zieht an: Zusätzliche US-Fördergelder für Antibiotika-Projekt
Aktie legt zu: Basilea erhält weitere Millionen für Fosmanogepix-Studie von BARDA
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Basilea Pharmaceutica AG
|
12:29
|Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Mittag fester (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
09:29
|Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Dienstagvormittag fester (finanzen.ch)
|
24.08.26
|Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
20.08.26
|SIX-Handel SPI beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Verluste in Zürich: Das macht der SPI nachmittags (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Börse Zürich in Rot: SPI sackt letztendlich ab (finanzen.ch)
Analysen zu Basilea Pharmaceutica AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNVIDIA-Bilanz voraus: SMI etwas fester -- DAX in Grün -- Asiens Börsen schliesslich uneinheitlich
Der heimische Handel zeigt sich am Dienstag freundlich. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso im Plus. Die asiatischen Börsen bewegten sich in unterschiedliche Richtungen.