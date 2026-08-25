Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Mittag fester

Das Papier von Basilea Pharmaceutica legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 64,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'373 Punkten steht. In der Spitze gewann die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 65,40 CHF. Bei 64,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 13'802 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Am 21.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 65,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,70 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Mit Abgaben von 31,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Am 15.02.2028 wird Basilea Pharmaceutica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,60 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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