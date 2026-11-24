Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 73,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'728 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 74,10 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 72,80 CHF. Zuletzt wechselten 4'558 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,80 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Basilea Pharmaceutica-Aktie 2,71 Prozent zulegen. Bei 46,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 25.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,59 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Am 16.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 15.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,23 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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