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24.11.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica legt am Nachmittag zu
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Basilea Pharmaceutica legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,1 Prozent auf 73,80 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 73,80 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'728 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 74,10 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 72,80 CHF. Zuletzt wechselten 4'558 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.
Am 27.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,80 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Basilea Pharmaceutica-Aktie 2,71 Prozent zulegen. Bei 46,80 CHF erreichte der Anteilsschein am 25.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 36,59 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Am 16.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 15.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,23 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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