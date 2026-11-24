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24.11.2026 12:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica verzeichnet am Dienstagmittag kaum Ausschläge
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Zum Vortag unverändert notierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 73,00 CHF.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie zeigte sich um 12:28 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 73,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 20'677 Punkten liegt. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 73,40 CHF aus. Die grössten Abgaben verzeichnete die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 72,70 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 1'059 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2026 auf bis zu 75,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 3,84 Prozent Plus fehlen der Basilea Pharmaceutica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 46,80 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Verlust von 35,89 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 16.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Basilea Pharmaceutica veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,23 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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