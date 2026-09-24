Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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24.09.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Vormittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 69,20 CHF nach.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 69,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'731 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bisher bei 68,80 CHF. Bei 69,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 2'332 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.09.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 1,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,70 CHF am 07.11.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Verlust von 35,40 Prozent wieder erreichen.
Für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.02.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 15.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Basilea Pharmaceutica-Aktie in Höhe von 4,58 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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