Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica gibt am Donnerstagnachmittag nach

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 69,00 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'758 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 68,60 CHF. Bei 69,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 7'647 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

Am 21.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 2,17 Prozent Plus fehlen der Basilea Pharmaceutica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 44,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.02.2028.

Experten taxieren den Basilea Pharmaceutica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,58 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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