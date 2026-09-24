Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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24.09.2026 12:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica fällt am Donnerstagmittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 68,90 CHF nach.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 68,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'717 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Basilea Pharmaceutica-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 68,60 CHF aus. Bei 69,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Basilea Pharmaceutica-Aktien beläuft sich auf 5'415 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 21.09.2026 auf bis zu 70,50 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,32 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 44,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie ist somit 35,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Basilea Pharmaceutica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 4,58 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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