Um 09:28 Uhr ging es für das Basilea Pharmaceutica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 72,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'486 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 73,10 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'836 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Am 27.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 75,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. 3,98 Prozent Plus fehlen der Basilea Pharmaceutica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.11.2025 bei 46,80 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Basilea Pharmaceutica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2028 erwartet.

Experten taxieren den Basilea Pharmaceutica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,23 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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