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23.11.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Montagnachmittag nordwärts
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 73,20 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 73,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'676 Punkten notiert. Bei 73,60 CHF erreichte die Basilea Pharmaceutica-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 72,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11'843 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
Bei 75,80 CHF markierte der Titel am 27.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Basilea Pharmaceutica-Aktie derzeit noch 3,55 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.11.2025 bei 46,80 CHF. Abschläge von 36,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Basilea Pharmaceutica seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten.
Am 16.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 15.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,23 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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