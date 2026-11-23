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23.11.2026 12:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica zeigt sich am Mittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 73,10 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,4 Prozent auf 73,10 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'607 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bisher bei 73,60 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,40 CHF. Bisher wurden via SIX SX 5'293 Basilea Pharmaceutica-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,80 CHF) erklomm das Papier am 27.10.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,69 Prozent hinzugewinnen. Am 25.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 46,80 CHF ab. Abschläge von 35,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Basilea Pharmaceutica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.
Am 16.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Basilea Pharmaceutica veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.02.2028.
Experten taxieren den Basilea Pharmaceutica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,23 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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