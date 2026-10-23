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23.10.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Freitagvormittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 69,10 CHF abwärts.
Der Basilea Pharmaceutica-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 69,10 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'446 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 68,70 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 790 Basilea Pharmaceutica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 21.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 70,50 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 1,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 44,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,31 Prozent.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2027 terminiert. Schätzungsweise am 15.02.2028 dürfte Basilea Pharmaceutica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Basilea Pharmaceutica-Gewinn in Höhe von 4,68 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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Basilea Pharmaceutica am 23.10.2026
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