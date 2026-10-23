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23.10.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Freitagnachmittag leichter
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Basilea Pharmaceutica-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 69,20 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 69,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'380 Punkten steht. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie sank bis auf 67,90 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 69,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 9'137 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.09.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,88 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 15.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,68 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Basilea Pharmaceutica am 23.10.2026
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