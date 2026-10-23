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23.10.2026 12:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Anleger schicken Basilea Pharmaceutica am Mittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 68,30 CHF.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 68,30 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'366 Punkten steht. In der Spitze büsste die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 67,90 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'526 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 70,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 52,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 15.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,68 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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Basilea Pharmaceutica am 23.10.2026
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