Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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23.09.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica zeigt sich am Mittwochvormittag fester
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 68,70 CHF zu.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 68,70 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'860 Punkten notiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 68,70 CHF aus. Mit einem Wert von 68,70 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 593 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,50 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.09.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie ist somit 2,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 44,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,93 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 15.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,58 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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