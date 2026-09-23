Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 69,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'804 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 69,30 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 68,70 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'043 Basilea Pharmaceutica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.09.2026 bei 70,50 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Basilea Pharmaceutica-Aktie derzeit noch 1,88 Prozent Luft nach oben. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,70 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Basilea Pharmaceutica wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 15.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Basilea Pharmaceutica ein EPS in Höhe von 4,58 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Basilea Pharmaceutica-Aktie

Basilea-Aktie dreht ins Minus: Partner Asahi Kasei startet Studie mit Pilzmittel bei Kindern

Basilea-Aktie weit im Plus: Ziele hochgeschraubt

Basilea-Aktie zieht an: Zusätzliche US-Fördergelder für Antibiotika-Projekt