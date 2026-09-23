Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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23.09.2026 12:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 68,40 CHF.
Um 12:28 Uhr rutschte die Basilea Pharmaceutica-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 68,40 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'800 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bisher bei 68,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,70 CHF. Von der Basilea Pharmaceutica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3'499 Stück gehandelt.
Am 21.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie somit 2,98 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 44,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Verlust von 34,65 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Basilea Pharmaceutica seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.02.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Basilea Pharmaceutica-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.02.2028.
In der Basilea Pharmaceutica-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,58 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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