Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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22.09.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica präsentiert sich am Dienstagvormittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 69,10 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 69,10 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'762 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,40 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Basilea Pharmaceutica-Aktien beläuft sich auf 1'437 Stück.
Bei einem Wert von 70,50 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.09.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,03 Prozent. Am 07.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,70 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.
Voraussichtlich am 16.02.2027 dürfte Basilea Pharmaceutica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.02.2028.
Experten taxieren den Basilea Pharmaceutica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,58 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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