Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Nachmittag Verlust reich

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 67,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'808 Punkten liegt. In der Spitze büsste die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 67,40 CHF ein. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10'271 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.09.2026 bei 70,50 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.11.2025 Kursverluste bis auf 44,70 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,17 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.02.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 15.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 4,58 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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