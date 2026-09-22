Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Dienstagmittag mit Verlusten

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 68,40 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'850 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 68,10 CHF. Bei 69,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'693 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Bei 70,50 CHF erreichte der Titel am 21.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Kursplus von 3,07 Prozent wieder erreichen. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 53,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Basilea Pharmaceutica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.02.2028.

Experten taxieren den Basilea Pharmaceutica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,58 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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