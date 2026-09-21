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Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

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21.09.2026 09:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Vormittag um Nulllinie

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Vormittag um Nulllinie

Die Aktie von Basilea Pharmaceutica zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Basilea Pharmaceutica-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 69,00 CHF.

Basilea Pharmaceutica
69.14 CHF -0.63%
Kaufen Verkaufen

Mit einem Wert von 69,00 CHF bewegte sich die Basilea Pharmaceutica-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'627 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 69,20 CHF. Das Tagestief markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 69,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,20 CHF. Der Tagesumsatz der Basilea Pharmaceutica-Aktie belief sich zuletzt auf 1'076 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2026 bei 69,90 CHF. Gewinne von 1,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 44,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.02.2027 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 15.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,58 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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