Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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21.09.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Montagnachmittag nordwärts
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 70,30 CHF.
Um 16:28 Uhr wies die Basilea Pharmaceutica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 70,30 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'763 Punkten steht. Bei 70,50 CHF erreichte die Basilea Pharmaceutica-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 21'905 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
Am 21.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 70,50 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,70 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 36,42 Prozent würde die Basilea Pharmaceutica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 15.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 4,58 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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