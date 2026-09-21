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Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

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21.09.2026 12:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Montagmittag im Aufwind

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Montagmittag im Aufwind

Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Basilea Pharmaceutica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 70,20 CHF nach oben.

Basilea Pharmaceutica
70.01 CHF 0.63%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,7 Prozent auf 70,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'748 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 70,20 CHF. Bei 69,20 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 14'369 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 70,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.09.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 0,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 44,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie 57,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Basilea Pharmaceutica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Basilea Pharmaceutica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2028 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,58 CHF je Aktie in den Basilea Pharmaceutica-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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