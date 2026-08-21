Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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21.08.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Vormittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 65,50 CHF.
Der Basilea Pharmaceutica-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 65,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'129 Punkten realisiert. Bei 64,80 CHF markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,20 CHF. Zuletzt wechselten 6'623 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.
Am 21.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 65,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 0,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 44,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,76 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 15.02.2028 dürfte Basilea Pharmaceutica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Basilea Pharmaceutica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,58 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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