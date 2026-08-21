Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’330 -0.3%  SPI 20’150 -0.2%  Dow 52’759 -1.3%  DAX 26’042 0.2%  Euro 0.9358 0.1%  EStoxx50 6’445 0.4%  Gold 4’578 1.3%  Bitcoin 61’713 5.6%  Dollar 0.8002 0.0%  Öl 93.5 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Siegfried-Aktie zieht kräftig an: Pharmazulieferer bestätigt nach erstem Semester die Prognosen
Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
Das sind die aktuellen Preise von Öl, Erdgas & Co.
IPO-Vorbereitungen: Anthropic-Gründer bauen Machtposition vor Börsenstart aus
SpaceX-Aktie statt Bitcoin: Intesa Sanpaolo baut Milliardenposition auf
Suche...

Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

21.08.2026 09:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Vormittag mit Kursabschlägen

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 65,50 CHF.

Basilea Pharmaceutica
65.42 CHF 1.62%
Kaufen Verkaufen

Der Basilea Pharmaceutica-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 65,50 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'129 Punkten realisiert. Bei 64,80 CHF markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,20 CHF. Zuletzt wechselten 6'623 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Am 21.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 65,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 0,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 44,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 31,76 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 15.02.2028 dürfte Basilea Pharmaceutica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Basilea Pharmaceutica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,58 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Basilea Pharmaceutica-Aktie

Basilea-Aktie weit im Plus: Ziele hochgeschraubt

Basilea-Aktie zieht an: Zusätzliche US-Fördergelder für Antibiotika-Projekt

Aktie legt zu: Basilea erhält weitere Millionen für Fosmanogepix-Studie von BARDA

In eigener Sache

Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind

Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Basilea Pharmaceutica AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Basilea Pharmaceutica AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:49 Marktüberblick: Kryptowährungen im Rallymodus
09:17 Marktumfeld bleibt schwierig
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – An der 200-Tage-Linie
20.08.26 Logo WHS Commerzbank mit Rekordgewinn – und jetzt kommt UniCredit!
20.08.26 Rocket Lab: Profiteur des neuen Weltraumzeitalters?
20.08.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Huber + Suhner AG
18.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Sika, Sonova, Straumann
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’887.43 19.82 SL4BRU
Short 15’198.42 13.82 S3CBQU
Short 15’789.18 8.83 STBNIU
SMI-Kurs: 14’329.73 21.08.2026 10:12:33
Long 13’720.26 19.71 SMBH3U
Long 13’400.36 13.83 SYBVIU
Long 12’842.85 8.98 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Paukenschlag im Depot von George Soros: Salesforce-Aktie raus - Tech-Sektor neu aufgestellt
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Alarmzeichen aus Omaha: Warum Warren Buffetts Zehn-Worte-Satz Börsianern Sorgen bereitet
Moderna-Aktie nach Kursexplosion tiefer: BofA hebt Ziel massiv - BioNTech und Merck profitieren vom Hype
Dienstagshandel in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Minus
Kryptorally nach Trump-Treffen: Bitcoin und Ethereum im Turbo-Modus - Aktien von Strategy und Coinbase profitieren
Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
Börse New York in Grün: Dow Jones klettert schlussendlich
SpaceX-Aktie unter Abgabedruck: Nächste Milliarden-Tranche wird zum echten Härtetest
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Donnerstagmittag schwächer

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese Aktien hat David Einhorn im Depot
So investierte David Einhorn im zweiten Quartal 2026
Bildquelle: Paul Bereswill/Getty Images
Neue Aktien im Icahn-Depot: So investierte Carl Icahn im 2. Quartal 2026
Im Depot des Starinvestors Carl Icahn gab es im zweiten Quartal 2026 nur überschaubare Änderunge ...
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Bridgewater trennt sich von NVIDIA-Aktien: Das sind die zehn grössten Positionen
Bridgewater hat sein Portfolio im zweiten Quartal 2026 neu ausgerichtet. Dabei nahm der Hedgefon ...
Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.