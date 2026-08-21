Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittag auf rotem Terrain

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 64,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'113 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bisher bei 63,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,20 CHF. Der Tagesumsatz der Basilea Pharmaceutica-Aktie belief sich zuletzt auf 26'345 Aktien.

Bei einem Wert von 65,90 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (21.08.2026). Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 2,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 30,16 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Basilea Pharmaceutica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Basilea Pharmaceutica wird am 16.02.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 15.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,58 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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