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Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

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21.05.2026 09:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Donnerstagvormittag südwärts

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 53,70 CHF nach.

Basilea Pharmaceutica
53.42 CHF -0.68%
Kaufen Verkaufen

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 53,70 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 18'932 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 53,70 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 54,00 CHF. Bisher wurden heute 48 Basilea Pharmaceutica-Aktien gehandelt.

Am 30.07.2025 markierte das Papier bei 59,70 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie ist somit 11,17 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2025 bei 43,75 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.08.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2027-Bilanz können Basilea Pharmaceutica-Anleger Experten zufolge am 17.08.2027 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Basilea Pharmaceutica-Gewinn in Höhe von 3,92 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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