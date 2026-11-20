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20.11.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Freitagvormittag im Minus
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 72,00 CHF.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 72,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'677 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Basilea Pharmaceutica-Aktie ging bis auf 72,00 CHF. Bei 72,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 759 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
Am 27.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie ist somit 5,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,80 CHF am 25.11.2025. Mit Abgaben von 35,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.
Am 16.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Basilea Pharmaceutica veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,78 CHF je Aktie in den Basilea Pharmaceutica-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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