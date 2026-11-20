Die Basilea Pharmaceutica-Aktie musste um 09:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 72,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'677 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Basilea Pharmaceutica-Aktie ging bis auf 72,00 CHF. Bei 72,30 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 759 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Am 27.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 75,80 CHF. Der aktuelle Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie ist somit 5,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,80 CHF am 25.11.2025. Mit Abgaben von 35,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Am 16.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Basilea Pharmaceutica veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,78 CHF je Aktie in den Basilea Pharmaceutica-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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