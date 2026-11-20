Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 73,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'574 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 73,30 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 72,30 CHF. Bisher wurden via SIX SX 9'290 Basilea Pharmaceutica-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 27.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 75,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,69 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 25.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,80 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie 35,98 Prozent sinken.

Nachdem Basilea Pharmaceutica seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 6,78 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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