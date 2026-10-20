Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica zeigt sich am Dienstagvormittag freundlich

Um 09:28 Uhr sprang die Basilea Pharmaceutica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 67,70 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'271 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 67,70 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 67,70 CHF. Von der Basilea Pharmaceutica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 118 Stück gehandelt.

Am 21.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Basilea Pharmaceutica-Aktie 4,14 Prozent zulegen. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,70 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Verlust von 33,97 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im Vorjahr hatte Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.02.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Basilea Pharmaceutica-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,54 CHF je Aktie in den Basilea Pharmaceutica-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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