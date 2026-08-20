Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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20.08.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica zieht am Vormittag an
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Basilea Pharmaceutica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 2,6 Prozent auf 64,10 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 2,6 Prozent auf 64,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'242 Punkten liegt. Bei 64,10 CHF erreichte die Basilea Pharmaceutica-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 62,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Basilea Pharmaceutica-Aktie belief sich zuletzt auf 33'834 Aktien.
Am 20.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 64,10 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Basilea Pharmaceutica-Aktie 0,00 Prozent zulegen. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 30,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2028 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,58 CHF je Aktie in den Basilea Pharmaceutica-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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