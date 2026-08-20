Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica zieht am Vormittag an

Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 2,6 Prozent auf 64,10 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'242 Punkten liegt. Bei 64,10 CHF erreichte die Basilea Pharmaceutica-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 62,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Der Tagesumsatz der Basilea Pharmaceutica-Aktie belief sich zuletzt auf 33'834 Aktien.

Am 20.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 64,10 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Basilea Pharmaceutica-Aktie 0,00 Prozent zulegen. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 30,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2027 terminiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.02.2028 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,58 CHF je Aktie in den Basilea Pharmaceutica-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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