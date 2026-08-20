Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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20.08.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 64,60 CHF zu.
Um 16:28 Uhr stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 64,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'130 Punkten notiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 64,70 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 62,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 97'100 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.
Am 20.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 64,70 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,15 Prozent hinzugewinnen. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,70 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Basilea Pharmaceutica-Aktie derzeit noch 30,80 Prozent Luft nach unten.
Zuletzt erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.
Am 16.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.02.2028.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Basilea Pharmaceutica ein EPS in Höhe von 4,58 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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