Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica gewinnt am Mittag

Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 2,2 Prozent auf 63,90 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'185 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 64,40 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 62,80 CHF. Bisher wurden heute 70'815 Basilea Pharmaceutica-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.08.2026 bei 64,40 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,78 Prozent hinzugewinnen. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,70 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Basilea Pharmaceutica-Aktie derzeit noch 30,05 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Basilea Pharmaceutica wird am 16.02.2027 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,58 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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