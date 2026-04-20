Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittag schwächer

Das Papier von Basilea Pharmaceutica gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 56,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 18'706 Punkten steht. Der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 55,40 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 55,70 CHF. Bisher wurden heute 6'632 Basilea Pharmaceutica-Aktien gehandelt.

Am 30.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,70 CHF. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Bei einem Wert von 39,95 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Verlust von 28,66 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Basilea Pharmaceutica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 18.08.2026 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 17.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Basilea Pharmaceutica-Gewinn in Höhe von 4,66 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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