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19.11.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Donnerstagvormittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 72,00 CHF zu.
Das Papier von Basilea Pharmaceutica legte um 09:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 72,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'953 Punkten liegt. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie zog in der Spitze bis auf 72,00 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 71,40 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'509 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,80 CHF) erklomm das Papier am 27.10.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie somit 5,01 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 46,75 CHF. Dieser Wert wurde am 19.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 54,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Basilea Pharmaceutica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Basilea Pharmaceutica 0,000 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Basilea Pharmaceutica dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.02.2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,78 CHF je Aktie in den Basilea Pharmaceutica-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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