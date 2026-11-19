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19.11.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica zeigt sich am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 71,80 CHF.
Um 16:28 Uhr ging es für das Basilea Pharmaceutica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 71,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'838 Punkten liegt. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf 72,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 71,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 7'894 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 75,80 CHF erreichte der Titel am 27.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,75 CHF am 19.11.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie 53,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Basilea Pharmaceutica-Anleger Experten zufolge am 15.02.2028 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,78 CHF je Aktie in den Basilea Pharmaceutica-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Basilea Pharmaceutica am 19.11.2026
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