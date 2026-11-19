Um 16:28 Uhr ging es für das Basilea Pharmaceutica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 71,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'838 Punkten liegt. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf 72,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 71,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 7'894 Basilea Pharmaceutica-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 75,80 CHF erreichte der Titel am 27.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 5,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,75 CHF am 19.11.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie 53,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 16.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Basilea Pharmaceutica-Anleger Experten zufolge am 15.02.2028 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,78 CHF je Aktie in den Basilea Pharmaceutica-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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