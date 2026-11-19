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19.11.2026 12:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Donnerstagmittag im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Basilea Pharmaceutica. Zuletzt sprang die Basilea Pharmaceutica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 71,70 CHF zu.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 71,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'852 Punkten tendiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 72,20 CHF aus. Bei 71,40 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Basilea Pharmaceutica-Aktien beläuft sich auf 3'046 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 27.10.2026 auf bis zu 75,80 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 5,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 46,75 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (19.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 34,80 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CHF, nach 0,000 CHF im Jahr 2025.
Basilea Pharmaceutica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 15.02.2028 dürfte Basilea Pharmaceutica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,78 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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