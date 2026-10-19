Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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19.10.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica zieht am Vormittag an
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Basilea Pharmaceutica. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 65,80 CHF zu.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 65,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'201 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie zog in der Spitze bis auf 65,80 CHF an. Bei 65,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 2'263 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.09.2026 bei 70,50 CHF. 7,14 Prozent Plus fehlen der Basilea Pharmaceutica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,70 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Verlust von 32,07 Prozent wieder erreichen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Basilea Pharmaceutica wird am 16.02.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Basilea Pharmaceutica-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,58 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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