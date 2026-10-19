Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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19.10.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica zeigt sich am Montagnachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Zuletzt wies die Basilea Pharmaceutica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 67,00 CHF nach oben.
Das Papier von Basilea Pharmaceutica legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,1 Prozent auf 67,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'210 Punkten liegt. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf 67,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 65,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11'949 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.
Am 21.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 70,50 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,22 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie 33,28 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Basilea Pharmaceutica wird am 16.02.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Basilea Pharmaceutica möglicherweise am 15.02.2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,58 CHF je Aktie in den Basilea Pharmaceutica-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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