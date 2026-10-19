Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittag höher

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 66,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'214 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie bis auf 66,50 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 65,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 5'978 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

Am 21.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 70,50 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 6,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,70 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Basilea Pharmaceutica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Basilea Pharmaceutica-Anleger Experten zufolge am 15.02.2028 werfen.

In der Basilea Pharmaceutica-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 4,58 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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