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Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447

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19.08.2026 09:29:00

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Mittwochvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 58,60 CHF abwärts.

Basilea Pharmaceutica
59.16 CHF 1.11%
Kaufen Verkaufen

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 58,60 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'186 Punkten notiert. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie sank bis auf 58,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 58,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Basilea Pharmaceutica-Aktien beläuft sich auf 7'283 Stück.

Bei einem Wert von 59,60 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Basilea Pharmaceutica-Aktie derzeit noch 1,71 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,70 CHF ab. Mit Abgaben von 23,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Basilea Pharmaceutica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CHF ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.02.2027 erfolgen. Am 15.02.2028 wird Basilea Pharmaceutica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten taxieren den Basilea Pharmaceutica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,98 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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