Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Nachmittag höher

Das Papier von Basilea Pharmaceutica legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,2 Prozent auf 60,90 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'232 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 60,90 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 130'133 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,90 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie liegt somit 0,00 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 44,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie 36,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.

Basilea Pharmaceutica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 16.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Basilea Pharmaceutica-Anleger Experten zufolge am 15.02.2028 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,98 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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