Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica zeigt sich am Mittwochmittag freundlich

Um 12:28 Uhr wies die Basilea Pharmaceutica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 59,70 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'164 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 60,50 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 58,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 67'933 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2026 markierte das Papier bei 60,50 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 07.11.2025 auf bis zu 44,70 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 25,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.

Die Basilea Pharmaceutica-Bilanz für Q4 2026 wird am 16.02.2027 erwartet. Am 15.02.2028 wird Basilea Pharmaceutica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,98 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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