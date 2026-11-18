Im SIX SX-Handel gewannen die Basilea Pharmaceutica-Papiere um 09:28 Uhr 0,8 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'085 Punkten liegt. Der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,50 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 71,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 572 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.

Am 27.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,80 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie somit 4,35 Prozent niedriger. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,60 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 35,72 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.02.2028.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,78 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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