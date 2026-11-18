|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
18.11.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Mittwochvormittag fester
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Basilea Pharmaceutica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 72,50 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Basilea Pharmaceutica-Papiere um 09:28 Uhr 0,8 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'085 Punkten liegt. Der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 72,50 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 71,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 572 Basilea Pharmaceutica-Aktien umgesetzt.
Am 27.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,80 CHF an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie somit 4,35 Prozent niedriger. Am 18.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 46,60 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 35,72 Prozent könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,78 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Basilea Pharmaceutica-Aktie
Starke Cresemba-Verkäufe bringen Basilea 37,5 Millionen Dollar - Aktie profitiert
Basilea-Aktie mit kräftigem Kursplus: Biopharma-Unternehmen setzt Umsatz- und Gewinnziele für 2026 markant höher
Basilea-Aktie tiefer: Präsentation neuer Daten zu drei Wirkstoffen auf Fachkongress
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Blackrock - Der Weg ist frei
Der Börsenboom lässt die Gewinne beim grössten Vermögensverwalter der Welt sprudeln. Nach dem jüngsten Ausbruch nach oben ist die Blackrock-Aktie gut dazu geeignet, auf eine Jahresendrallye zu spekulieren.Weiterlesen!
Nachrichten zu Basilea Pharmaceutica AG
|
18.11.26
|Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica steigt am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica präsentiert sich am Mittag stärker (finanzen.ch)
|
18.11.26
|Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica tendiert am Mittwochvormittag fester (finanzen.ch)
|
17.11.26
|SPI-Wert Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel hätte eine Investition in Basilea Pharmaceutica von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
16.11.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SPI-Papier Basilea Pharmaceutica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Basilea Pharmaceutica von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SPI beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Starke Cresemba-Verkäufe bringen Basilea 37,5 Millionen Dollar - Aktie profitiert (AWP)
Analysen zu Basilea Pharmaceutica AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Basilea Pharmaceutica am 18.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX etwas stärker erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit einer poisitiven Eröffnung erwartet. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.