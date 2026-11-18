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18.11.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica steigt am Mittwochnachmittag
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Basilea Pharmaceutica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 72,00 CHF.
Um 16:28 Uhr sprang die Basilea Pharmaceutica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 72,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'019 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 73,00 CHF markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 11'121 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 75,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.10.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Am 18.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,60 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie ist somit 35,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 0,000 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Basilea Pharmaceutica am 16.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 15.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Basilea Pharmaceutica im Jahr 2026 6,78 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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