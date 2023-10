Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica fällt am Mittwochnachmittag

Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte um 04:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 38,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 13'981 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 38,55 CHF. Mit einem Wert von 39,15 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Basilea Pharmaceutica-Aktie belief sich zuletzt auf 16'115 Aktien.

Am 21.02.2023 markierte das Papier bei 55,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 43,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 16.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,95 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Verlust von 1,94 Prozent wieder erreichen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Basilea Pharmaceutica wird am 13.02.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der Basilea Pharmaceutica-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 25.02.2025.

Den erwarteten Gewinn je Basilea Pharmaceutica-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,53 CHF fest.

