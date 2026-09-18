Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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18.09.2026 09:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica verteuert sich am Vormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 69,60 CHF.
Die Basilea Pharmaceutica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 69,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'675 Punkten liegt. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie zog in der Spitze bis auf 69,60 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 69,00 CHF. Zuletzt wechselten 19'043 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.
Am 18.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 69,60 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.11.2025 bei 44,70 CHF. Derzeit notiert die Basilea Pharmaceutica-Aktie damit 55,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF an Basilea Pharmaceutica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.02.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,58 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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