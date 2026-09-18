Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,2 Prozent auf 69,80 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'572 Punkten steht. Der Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 69,90 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 69,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 46'209 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 69,90 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.09.2026). Mit einem Zuwachs von 0,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,70 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.

Am 16.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.02.2028.

Experten taxieren den Basilea Pharmaceutica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,58 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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