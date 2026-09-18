Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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18.09.2026 12:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica verteuert sich am Mittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Basilea Pharmaceutica. Zuletzt sprang die Basilea Pharmaceutica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 69,80 CHF zu.
Das Papier von Basilea Pharmaceutica legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 69,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'708 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie legte bis auf 69,90 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 69,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 23'595 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
Am 18.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,90 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 0,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,70 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie ist somit 35,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.
Voraussichtlich am 16.02.2027 dürfte Basilea Pharmaceutica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Basilea Pharmaceutica rechnen Experten am 15.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,58 CHF je Basilea Pharmaceutica-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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