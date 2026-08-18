Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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18.08.2026 16:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica am Dienstagnachmittag mit sattem Kursplus
Die Aktie von Basilea Pharmaceutica zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 8,5 Prozent auf 58,80 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von Basilea Pharmaceutica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 8,5 Prozent auf 58,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'156 Punkten steht. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 59,00 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 57,10 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 176'805 Basilea Pharmaceutica-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 59,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 05.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Basilea Pharmaceutica-Aktie. Bei 44,70 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CHF.
Basilea Pharmaceutica wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 16.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Basilea Pharmaceutica-Anleger Experten zufolge am 15.02.2028 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,57 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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