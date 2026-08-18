Basilea Pharmaceutica Aktie 1143244 / CH0011432447
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18.08.2026 12:29:00
Basilea Pharmaceutica Aktie News: Basilea Pharmaceutica zündet am Dienstagmittag Kursrakete
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Basilea Pharmaceutica. Die Basilea Pharmaceutica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,4 Prozent auf 58,20 CHF.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 7,4 Prozent auf 58,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'108 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Basilea Pharmaceutica-Aktie bei 58,60 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 57,10 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 107'082 Basilea Pharmaceutica-Aktien.
Am 05.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 59,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 44,70 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Basilea Pharmaceutica-Aktie mit einem Verlust von 23,20 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Im Vorjahr erhielten Basilea Pharmaceutica-Aktionäre 0,000 CHF je Wertpapier.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 16.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 15.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 4,57 CHF je Aktie in den Basilea Pharmaceutica-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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